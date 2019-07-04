Раздельный сбор мусора в Екатеринбурге, Тагиле и Каменске наладят к концу года

Повсеместный переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов в Свердловской области – не первоочередная задача региона, хотя у жителей Среднего Урала есть запрос на это. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции по итогам первого полугодия действия мусорной реформы в регионе глава областного минЖКХ и энергетики Николай Смирнов.

«Позиция федеральных органов власти и региональных – не надо бежать впереди паровоза, не надо насильно внедрять раздельный сбор мусора. Это не совсем правильно. Поэтому мы будем идти поэтапно. Первый этап начнется в четвертом квартале этого года – это будут крупные города: Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Они перейдут на раздельный сбор», – сообщил министр, отвечая на вопрос «Нового Дня».

По его словам, полный переход региона на раздельный, скорее всего, дуальный сбор мусора (то есть органические и неорганические отходы) произойдет тогда, когда власти увидят «готовность жителей к сортировке и возможность органов местного самоуправления закупать новые контейнеры».

«Все должно быть постепенно и параллельно с созданием сортировочных мощностей и производств по переработке вторичного сырья. Потому что мало отсортировать, сделать, например, гранулы из пластика, а дальше куда пойдет цепочка? Если что-то будет идти впереди – есть переработка, а мы не можем обеспечить сырьем – это будет неправильно», – сказал Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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