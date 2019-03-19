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Вторник, 19 марта 2019, 13:09 мск

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Очередную структуру по привлечению инвестиций возглавил замминистра

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области возглавил Александр Породнов, занимавший ранее пост заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области. Об этом сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики.

Заместителями руководителя агентства стали Михаил Васильев, ранее отвечавший за привлечение инвесторов на территорию частного индустриального парка «ПроБизнесПарк», а также видный общественный деятель Татьяна Флеганова. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель Алексей Орлов, координацию работы будет осуществлять министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Напомним, о планах правительства по созданию Агентства по привлечению инвестиций стало известно осенью 2018 года. К моменту обсуждения проекта бюджета на 2019 год в начале ноября было решено выделить агентству 300 млн рублей. Странно, но у депутатов заксо не возникло никаких вопросов по этому поводу, хотя, по мнению ряда экспертов в области создается фактически «КРСУ-2», и они не ждут от нового агентства ничего хорошего. «Будут сидеть 10-15 человек и получать наши денежки», – заявил ранее «Новому Дню» финансовый аналитик Виталий Калугин. Еще один эксперт, знакомый с ситуацией, предположил, что в АПИ наберут родственников высокопоставленных чиновников, которые будут пытаться заполнить строящийся рядом с выставочником «Экспо» конгресс-холл, куда область уже вложила несколько миллиардов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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