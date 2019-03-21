российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 марта 2019, 09:54 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Планета» поддержит фанатов «Автомобилиста» в борьбе за кубок Гагарина

Фото: «Планета»

Ведущий уральский оператор связи «Планета» (входит в ITM Холдинг) до конца апреля проводит акцию «весь спорт за 0 рублей». Таким образом, провайдер намерен поддержать свердловских болельщиков, переживающих за хоккейный клуб «Автомобилист», который сражается в плей-офф за кубок Гагарина.

Как сообщает пресс-служба «Планеты», до 24 апреля 2019 года компания предоставляет клиентам бесплатный доступ к спортивным телеканалам, которых набралось уже 24 (из них 12 – в HD). В этот период проходят важные спортивные мероприятия – игры «Автомобилиста» и футбольного клуба «Урал», а также чемпионат мира по фигурному катанию и гонки «Формулы-1».

В компании акцентируют, что в рамках этой весенней акции «Планета» показывает клиентам бесплатно трансляции матчей местных уральских команд (ХК «Автомобилист», ФК «Урал»). Впрочем, и другой спортивный контент «планетяне» (в зависимости от предпочтений) до конца апреля получают бесплатно и в высоком качестве. «Победы нужно видеть в HD», – уверены в «Планете».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

Пропавшая в Екатеринбурге школьница нашлась в московском баре. / Молодая пара из Полевского призналась в убийстве четырех человек. / 21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ХК «Автомобилист»

Вратарь «Автомобилиста» будет болеть за команду вместе с фанатами

Продажа билетов на матч «Автомобилист» – «Салават» в кассах и онлайн стартует одновременно

Лось из «Автомобилиста» занялся раздельным сбором пластика (ВИДЕО)

Скончался хоккеист Виктор Кутергин

После скандала с очередями ХК «Автомобилист» предложил болельщикам самим выбрать способ продажи билетов на пятый матч серии плей-офф

Сайт сломался. Болельщики «Автомобилиста» выстроились в очередь за билетами на матчи с «Салаватом» (ВИДЕО)

На Урал привезут Кубок Гагарина

«Автомобилист» встретится с уфимским «Салаватом» в полуфинале Востока

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,

Новости партнеров