«Планета» поддержит фанатов «Автомобилиста» в борьбе за кубок Гагарина

Ведущий уральский оператор связи «Планета» (входит в ITM Холдинг) до конца апреля проводит акцию «весь спорт за 0 рублей». Таким образом, провайдер намерен поддержать свердловских болельщиков, переживающих за хоккейный клуб «Автомобилист», который сражается в плей-офф за кубок Гагарина.

Как сообщает пресс-служба «Планеты», до 24 апреля 2019 года компания предоставляет клиентам бесплатный доступ к спортивным телеканалам, которых набралось уже 24 (из них 12 – в HD). В этот период проходят важные спортивные мероприятия – игры «Автомобилиста» и футбольного клуба «Урал», а также чемпионат мира по фигурному катанию и гонки «Формулы-1».

В компании акцентируют, что в рамках этой весенней акции «Планета» показывает клиентам бесплатно трансляции матчей местных уральских команд (ХК «Автомобилист», ФК «Урал»). Впрочем, и другой спортивный контент «планетяне» (в зависимости от предпочтений) до конца апреля получают бесплатно и в высоком качестве. «Победы нужно видеть в HD», – уверены в «Планете».

Екатеринбург, служба информации

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