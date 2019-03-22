Прогноз от ежа Пыха на лето совпал с мнением Росгидромета: тепло и дождливо

В Екатеринбургском зоопарке традиционно гадали, каким будет лето на Урале в этом году.

Погодным оракулом сегодня выступил еж Пых. Ему дали две попытки: в первую он предсказал солнечное и теплое лето, во вторую ‒ дождливое. Таким образом, прогноз от Пыха совпадает с мнением синоптиков российского Гидрометцентра, пообещавших теплое, но дождливое лето в Свердловской области.

Добавим, что в 2018 году еж Пых, гадавший на погоду, предсказал раннюю и пасмурную весну.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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