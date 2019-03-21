Нормальное уральское лето – в Гидрометцентре рассказали, какими будут июнь, июль и август в Екатеринбурге

Синоптики российского гидрометцентра опубликовали вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период – то есть с апреля по сентябрь включительно. Предстоящее лето, если верить синоптикам, будет теплым, а иногда даже жарким, но при этом дождливым. Отметим, что вероятность прогноза составляет 69-72%.

Итак, согласно прогнозу Росгидрометцентра, апрель в Свердловской области будет в пределах нормы. Средняя температура воздуха этого месяца в Екатеринбурге составляет +4 градуса. На севере региона может быть дождливо, а вот на юге, наоборот, засушливо.

В мае температурные значения тоже будут нормальными – в среднемесячном исчислении это +10,9 градуса. При этом синоптики отмечают, что месяц будет дождливым для Урала, особенно на юге.

Средняя месячная температура июня в Свердловской области тоже не выйдет за рамки нормы. Для Екатеринбурга это значение в первом месяце лета равняется +15,9 градуса.

В июле жара возможна, но, в основном, для северных территорий региона. Средняя месячная температура месяца, напомним, составляет +18,5 градуса. При этом, согласно прогнозу метеобюро, июль обещает быть дождливым ‒ на территории Свердловской и Челябинской областей ожидается переизбыток осадков.

Август, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, будет теплым, но обойдется без температурных рекордов. Средняя температура воздуха в Екатеринбурге в этом месяце – +15,1 градуса. На севере региона при этом будет жарче и дождливее обычного.

Наконец, и сентябрь выдастся теплым. Среднемесячная температура воздуха +9,6 градуса. Обойдется без сильных дождей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

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