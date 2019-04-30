Галина Шепоренко: холода ушли, садовые работы можно начинать 3-4 мая

Холодный циклон, пришедший в Свердловскую область несколько дней назад, уже ушел и не окажет особого влияния на график садовых и огородных работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня в ходе пресс-конференции главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее словам, уже днем 2 мая температура воздуха поднимется до 10-15 градусов выше ноля. На следующий день, 3 мая, ожидается прохождение атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди, но будет по-прежнему тепло, около +13…+18. А с 5 по 11 мая установится ясная, сухая погода с температурой до 23-24 градусов тепла.

Уже 3-4 мая, считает Галина Шепоренко, садоводы и огородники могут приступить к работе с открытым грунтом, потому что перед недавним похолоданием почва уже почти оттаяла. Сейчас осталось только подождать несколько дней, пока сойдет снег и исчезнет повышенная влажность.

Прогноза на лето свердловские синоптики пока не дают, но май обещает быть благоприятным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

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