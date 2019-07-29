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Понедельник, 29 июля 2019, 15:59 мск

Новости Екатеринбург

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Синоптики предсказали дождливый август. Жара уже не вернется

Летняя жара, которой радовались жители Урала, не вернется этим летом. По крайней мере, если верить прогнозу синоптиков на август. По данным портала Gismeteo, в ближайшее время станет прохладно, по ночам будет до +8 градусов, а днем около +15. К середине месяца, возможно, потеплеет до +20…+23 градусов, при этом почти весь август будет дождливым.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу Росгидрометцентра на вегетационный период, август должен быть теплым, но без температурных рекордов. Средняя температура воздуха в Екатеринбурге в этом месяце составляет +15,1 градуса. На севере региона при этом должно быть жарче и дождливее обычного.

Еж Пых, который живет в екатеринбургском зоопарке и предсказывает погоду на лето в конце зимы, согласился с мнением представителей Росгидрометцентра, также выбрав сценарий с умеренно теплым, но дождливым летом.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

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