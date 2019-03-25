Братьями Коваржами заинтересовался «Авангард». Якуб покинет Екатеринбург?

В минувшие выходные вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж напугал болельщиков постом в инстаграме. В публикации он написал: «Прощай, Авто, ты навсегда в моем сердце». Пост он впоследствии удалил, но спортивные СМИ отреагировали молниеносно: «Коварж покидает Екатеринбург».

У чешского вратаря действительно заканчивается контракт с «Автомобилистом», напомнили «Новому Дню» в пресс-службе клуба, однако это не означает, что Якуб не может подписать новый договор с командой. Пафос сообщения списали на то, что Коварж, который неплохо говорит по-русски, еще не вполне овладел великим и могучим, а потом не знает серьезность слова «прощай» и его отличие от «до свидания».

Вместе с тем, как стало известно «Чемпионату», 30-летним голкипером, а заодно и его 29-летним братом Яном, который сейчас играет в чешской «Шкоде» в амплуа нападающего (ранее несколько сезонов он провел за магнитогорский «Металлург» и даже стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе клуба в 2014 и 2016 годах, в нынешнем сезоне попытался закрепиться в НХЛ, подписав контракт с «Айлендерс», но в итоге вернулся на родину, ‒ прим. ред.), заинтересовался финалист плей-офф Восточной конференции ‒ «Авангард». Команда из Омска, которая временно прописалась в подмосковной Балашихе, с большой долей вероятности расстанется с Кари Рямё и Иваном Налимовым, пишет «Чемпионат», и Коварж был бы идеальной кандидатурой в пару к оставшемуся Игорю Бобкову, контракт с которым у «ястребов» подписан до 2020 года, т.е. еще на один сезон.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.19

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