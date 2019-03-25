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Понедельник, 25 марта 2019, 12:23 мск

Новости Екатеринбург

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Опыт модернизации теплосетей Екатеринбурга будут распространять на все свердловские муниципалитеты

Депутаты Заксобрания предложили распространить опыт Екатеринбургской теплосетевой компании на муниципалитеты Свердловской области. Энергетики внедряют в уральской столице один из первых в России проект «умного» теплоснабжения, который включает в себя автоматизацию всех технологических процессов и создание единой электронной системы учета показателей. Кроме того, ЕТК за последние три года вложила более 4 миллиардов рублей в переукладку труб, постепенно обновляя теплосети.

С инфраструктурой ЕТК и программой цифровизации областные депутаты познакомились во время выездного заседания комитета по жилищной политике. Парламентарии увидели цифровой диспетчерский щит, работу бригад в режиме онлайн, а также обсудили планы по внедрению закрытой системы горячего водоснабжения в Екатеринбурге. Напомним, согласно инвестиционному проекту, понадобится более 73 миллиардов рублей, чтобы к 2030 году в квартирах горожан текла горячая вода питьевого качества. Порядка 55% финансовых обязательств энергокомпания готова взять на себя. Другие источники еще обсуждаются.

«Мы посмотрели очень позитивный и интересный опыт ЕТК. Практика такого уровня, с таким грамотным построением деятельности компании достойна тиражирования в других муниципальных образованиях региона», – прокомментировал по итогам заседания председатель комитета Валентин Лаппо.

Представитель ЛДПР Павел Мякишев достижения компании отметил сравнением с прошлыми годами: «Те, кто постарше, хорошо, наверное, помнят, что вполне нормальным было все лето сидеть без горячей воды. Сейчас такое уже нельзя представить. И это заслуга тех людей, которые работают в «Т Плюс» (в группу компаний входит ЕТК – прим.ред.). Спасибо им за это. Но я хотел бы отметить пока слабую модернизацию теплосетей. В Екатеринбурге в год нужно ремонтировать по 100 километров труб, а пока запланировано только 68 километров. Над этим нужно поработать».

Бывший мэр Березовского, а ныне депутат заксо Вячеслав Брозовский заявил, что пожал руку главному инженеру ЕТК за то, что его родной город без проблем прошел подготовку к отопительному сезону. «Сегодня ЕТК как инвестор вкладывает в сети Березовского. И город сегодня живет стабильно, развивается. Закрытие схемы ГВС – это один из пилотных проектов. Надеюсь, что эта практика получит развитие, и жители будут получать качественную услугу», – высказался парламентарий.

Отметим, что депутаты Заксобрания рекомендовали областному министерству ЖКХ разработать комплексный план мероприятий по переводу сетей ГВС на закрытую схему во всех муниципалитетах региона. Закон обязывает закончить процедуру к 2022 году. Но уральские чиновники и энергетики сомневаются, что можно успеть к этому сроку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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