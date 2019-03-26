«Это уже пятнадцатый раз!»: заксо снова отклонило любимый законопроект КПРФ

Депутаты заксобрания в очередной раз в первом же чтении отклонили законопроект фракции КПРФ «О детях войны». За то, чтобы отклонить закон, проголосовали 30 человек, за принятие – 8, воздержался – один, не голосовали – четыре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор законопроекта Александр Ивачев, представляя проект, заявил, что дети войны едва сводят концы с концами, в то время как «некоторые жители нашей области входят в список «Форбс». Цель законопроекта, по его словам, – восстановить справедливость.

Однако коллеги по заксо решили иначе. «Уважаемый Александр Николаевич, не могли бы вы нам сказать, какая это уже по счету попытка принять этот закон, и есть ли у вас предположения, почему мы должны принять его в этот стопятьсотый раз?" – с сарказмом поинтересовался эсер Андрей Жуковский. Ивачев ответил, что попытка уже пятнадцатая, но сдаваться коммунисты не собираются. Он обратил внимание коллег на то, что в прошлые разы областные власти ссылались на нехватку денег в бюджете, хотя почему-то они «всегда находятся на другие цели, которые не приносят никакой отдачи» – он назвал «Титановую долину» и конгресс-холл. В поддержку коммунистов выступил только депутат от Партии пенсионеров Евгений Зяблицев. Он подчеркнул, что за последние несколько лет число представителей поколения детей войны в регионе сократилось вдвое. «Мы что, ждем, когда их останется десять человек? Давайте не превращаться в Иванов, не помнящих родства», – заявил он.

Тем не менее, депутаты сочли, что законопроект составлен недостаточно корректно и даже «спекулирует на святом». В частности, депутатскому большинству не понравились предложенные коммунистами ограничения по возрасту (под их определение попадают только граждане, родившиеся с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года), а также предложенная сумма ежемесячного пособия – 500 рублей. Кроме того, единороссы отметили, что люди, родившиеся в годы войны, и так получают пенсии и другие меры поддержки. По мнению Людмилы Бабушкиной, законопроект КПРФ составлен таким образом, что при его принятии «дети войны» получат 500 рублей в месяц, но лишатся других социальных выплат, которые зачастую гораздо выше.

Напомним, это уже далеко не первая попытка провести через заксо закон о «детях войны». Например, в ноябре 2016 года свердловское заксобрание отклонило сразу три законопроекта о «детях войны», предложенных еще депутатами прошлого созыва (2011-2016). Для таких граждан в проектах прописывалась ежемесячная выплата в размере от 500 до 1 000 рублей, ежегодная выплата к 9 Мая, а также внеочередное обслуживание в больницах и социальных учреждениях. Все три инициативы получили отрицательное заключение комитета по социальной политике. В разное время авторами законопроектов о «детях войны» выступали экс-«пенсионер» Евгений Артюх, экс-коммунист Андрей Альшевских и эсер Андрей Жуковский. Документы отличались друг от друга в основном только расчетами необходимых затрат из областного бюджета. По проекту Артюха требовалось свыше 500 миллионов рублей на выплаты, по проекту Альшевских – 327 миллионов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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