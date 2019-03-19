Комитет по соцполитике отклонил законопроект КПРФ «о детях войны». Его автор не явился

Комитет заксобрания по социальной политике не одобрил законопроект о помощи детям войны, внесённый фракцией КПРФ. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проект на заседании представил депутат Александр Ладыгин, хотя изначально докладчиком был заявлен первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Однако накануне он сообщил председателю комитета, что не сможет приехать. Напомним, в Свердловском отделении КПРФ сейчас разгорается конфликт между его руководством и группой молодых коммунистов и комсомольцев.

Представляя законопроект, Ладыгин подчеркнул, что затраты на его исполнение составят «тысячные доли процента нашего солидного областного бюджета». «Держава серьёзно задолжала поколению, которое восстановило страну после войны и дало жизнь всем нам», – отметил он. Законопроект предлагает установить для детей войны ежемесячную выплату в размере 500 рублей, а также внеочередной приём в медучреждениях.

Члены комитета проект раскритиковали. Эсер Егор Шаламовских поинтересовался, чем обусловлена цифра в 500 рублей. «Почему не 300, почему не тысяча? Или вы просто хотите показать, что вы о них думаете?" – поинтересовался он. «Пятьсот рублей – это ни о чем!" – согласился единоросс Владимир Радаев.

Председатель комитета Вячеслав Погудин напомнил, что подобный законопроект внесён не впервые, и отметил, что в данном законопроекте непонятен критерий отбора лиц, которым предлагает помочь КПРФ. Он также сообщил, что от всех юридических инстанций на законопроект поступили отрицательные заключения. Таким образом, законопроект будет вынесен на пленарное заседание заксо, но с рекомендацией профильного комитета его отклонить.

Напомним, это уже далеко не первая попытка оппозиции провести через заксо закон о «детях войны». Например, в ноябре 2016 года свердловское заксобрание отклонило сразу три законопроекта о «детях войны», предложенных еще депутатами прошлого созыва (2011-2016). Для таких граждан в проектах прописывалась ежемесячная выплата в размере от 500 до 1000 рублей, ежегодная выплата к 9 мая, а также внеочередное обслуживание в больницах и социальных учреждениях. Все три инициативы получили отрицательное заключение комитета по социальной политике заксо. В разное время авторами законопроектов о «детях войны» выступали экс-«пенсионер» Евгений Артюх, экс-коммунист Андрей Альшевских и эсер Андрей Жуковский. Документы отличались друг от друга в основном только расчетами необходимых затрат из областного бюджета. По проекту Артюха требовалось свыше 500 миллионов рублей на выплаты «детям войны», по проекту Альшевских – 327 миллионов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

Госучреждение заплатит 20 миллионов рублей за выступление КВНщиков в Екатеринбурге. / «Свердловскавтодор» заплатит автомобилисту 130 тысяч за яму на дороге. / Макаровский мост окончательно переезжает в Железнодорожный район. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»