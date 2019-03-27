Облизбирком рекомендовал в состав горизбиркома Екатеринбурга своего сотрудника

Избирательная комиссия Свердловской области рекомендовала гордуме Екатеринбурга рассмотреть в качестве кандидатуры на вакантное место члена горизбиркома Сергея Сапцына, который сейчас возглавляет информационное управление ИКСО.

Как рассказал РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, городская дума примет свое решение на одном из апрельских заседаний, после чего комиссия вновь приступит к работе в полном составе.

Напомним, 19 марта гордума Екатеринбурга приняла досрочную отставку члена избиркома с правом решающего голоса Эльдара Валиуллина. Однажды молодой человек попал в информационную повестку – в январе 2018 года его заметили на одной из площадок, где проходил сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Бдительные граждане сочли действующего члена избиркома одним из координаторов волонтеров. ФЗ о президентских выборах предусматривает запрет на привлечение членов избиркома к сбору подписей, но в данном случае, посчитали в облизбиркоме, закон не нарушен, так как молодой человек просто «стоял рядом и давал комментарии СМИ».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

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