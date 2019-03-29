Суд отложил решение по ребенку россиянки и итальянца: нужно уточнить позицию отца

Свердловский областной суд отложил рассмотрение дела о месте жительства ребенка россиянки Дарьи ди Сальвио и ее бывшего мужа Луиджи, гражданина Италии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, по ходатайству адвоката Дарьи рассмотрение дела отложено до 4 апреля. Пауза нужна для того, чтобы связаться с отцом ребенка и выяснить его позицию – возможно ли завершить дело через медиативное соглашение сторон, то есть миром.

Напомним, Дарья ди Сальвио увезла двухлетнюю дочь с собой в Россию, но в Италии это сочли похищением. Ту же позицию занял Железнодорожный районный суд Екатеринбурга: он постановил вернуть ребенка отцу. При этом суд руководствовался Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, согласно которой приоритетом при передаче ребенка обладает страна его постоянного проживания. Дарья не согласилась с этим решением, подала апелляцию и обратилась за помощью к омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Омбудсмен встала на сторону матери.

И Мерзлякова, и детский омбудсмен Игорь Мороков составили для суда собственные заключения, в которых говорится, что в данном случае девочку, которой всего два года, нельзя разлучать с матерью, так как это может повредить ее здоровью.

Екатеринбург, служба информации

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