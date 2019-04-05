Облсуд вынес компромиссное решение по спору о дочери екатеринбурженки и итальянца

Свердловский областной суд поставил точку в споре о передаче отцу-итальянцу двухлетней дочки от бывшей супруги, жительницы Екатеринбурга Дарьи ди Сальвио.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, отец ребенка отозвал заявление о привлечении Дарьи к уголовной ответственности за похищение дочери. Но она должна либо в срок до 1 мая 2019 года самостоятельно отвезти ребенка в Италию, либо передать его отцу в течение 10 суток, начиная с 01.05.2019. Расходы при этом отец готов взять на себя. Вопросы воспитания и места проживания дочки ее родителям еще предстоит решить, но, по крайней мере, арест в Италии Дарье больше не грозит.

Напомним, в прошлом году Дарья ди Сальвио увезла двухлетнюю дочь с собой в Россию, но в Италии это сочли похищением, по заявлению отца было возбуждено уголовное дело. Ту же позицию занял Железнодорожный районный суд Екатеринбурга: он постановил немедленно вернуть ребенка отцу. При этом суд руководствовался Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, согласно которой приоритетом при передаче ребенка обладает страна его постоянного проживания. Дарья не согласилась с этим решением, подала апелляцию и обратилась за помощью к омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Омбудсмен встала на сторону матери. И Мерзлякова, и детский омбудсмен Игорь Мороков составили для суда собственные заключения, в которых говорится, что в данном случае девочку, которой всего два года, нельзя разлучать с матерью, так как это может повредить ее здоровью.

Екатеринбург, служба информации

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