В Красноуфимске оштрафовали комбинат, кормивший школьников опасной едой

Свердловский облсуд оставил в силе решение первой инстанции, которая наложила штраф на одного из руководителей красноуфимского ООО «Комбинат общественного питания».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в мае 2018 года санврачи провели внеплановую выездную проверку в столовых школы поселка Пудлинговый, школ № 2, № 4, № 9 Красноуфимска, где оператором является комбинат. Проверка установила, что и.о. управляющей подразделения комбината принимала от поставщиков сырье и продукты питания без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Это могло привести к массовому заболеванию школьников. Начальник местного отдела Роспотребнадзора назначил руководителю штраф в размере 25 тысяч рублей. Управляющая пожаловалась на чиновника в районный суд, но постановление Роспотребнадзора было оставлено без изменений.

Тогда ответчица подала апелляционную жалобу в Свердловский облсуд с просьбой отменить решение, указывая на малозначительность своего проступка. Но облсуд апелляцию не удовлетворил.

Напомним, нарушения в организации школьного питания часто становятся объектом судебных разбирательств. Недавно Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу оператора школьного питания «Золушка» – оно будет ликвидировано. Ранее Роспотребнадзор требовал закрыть МУП за неоднократные и грубые нарушения санитарных норм, которые, по мнению эпидемиологов, привели к вспышкам кишечных инфекций в ряде школ Екатеринбурга. Было доказано, что носителями вируса являлись сотрудники «Золушки». Представитель истца Ирина Запретина подчеркнула, что МУП привлекалось к административной ответственности, в том числе и за невыполнение предписаний надзорного органа. То есть гарантий, что в будущем оператор школьного питания не будет допускать нарушений, нет.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 29.03.19

Врачи и чиновники рассказали, почему на лечение детей собирают деньги в интернете. / Дельфин для детей и взрослых, парфюм 18+ и Турция в Екатеринбурге – Weekend (ФОТО). / В гордуме Екатеринбурга меняется пресс-секретарь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»