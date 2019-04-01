«В приеме заявления отказано»: сайт госуслуг дал сбой в ночь записи детей в лагеря

Этой ночью в Екатеринбурге стартовала запись детей в летние лагеря. Родители столкнулись с проблемами практически сразу: сначала сайт госуслуг не давал возможности отправить заявление, а затем на заявления с верно указанными данными начали приходить отказы.

Запись детей в лагеря через сайт госуслуг начинается ровно в полночь, родители стараются максимально быстро подать заявление. Те, кто успел записать ребенка, существенно сэкономят. Стоимость путевки в загородные лагеря установлена от 20 до 24 тысяч рублей, но родителям они обойдутся до 8 тысяч рублей для льготных категорий граждан и до 11 тысяч рублей для остальных горожан. Как рассказал корреспонденту отец двоих дочерей, в этом году кнопка подачи заявления на сайте госуслуг появилась не в полночь, а около 00:17. На форуме u-mama.ru родители оставили около сотни сообщений об этой проблеме – кому-то сайт госуслуг «позволил» записать ребенка через полчаса после полуночи, у кого-то запись открылась спустя считанные минуты. Но, как оказалось, это было не главной проблемой.

«Записываю двух детей одним заявлением. Заполнил все верно, пришел отказ: на первого ребенка зарегистрировано другое заявление, на второго ребенка – «документы совпадают с документами другого ребенка». Такого быть не могло, я отправлял одну заявку, никакие мамы-бабушки с других компьютеров этого не делали», – рассказал екатеринбуржец. По его словам, он подал второе заявление: по нему пришло одобрение на одного из детей, по второму отказ. Наконец, с третьей попытки удалось записать второго ребенка. Аналогичную проблему корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили другие родители. «Проблема в том, что первое заявление с верными данными, но по которому был отказ, ушло в 00:23 – несмотря на все сбои, у меня был шанс успеть записать девочек. А третье заявление было принято в 00:43, и шансов мало. Если я не смог записать ребенка в лагерь за 11 тысяч и буду вынужден платить больше 20 тысяч, кто мне компенсирует разницу? Ошибка не по моей вине», – пожаловался отец двоих детей.

Добавим, утром сегодняшнего дня родители начали получать письма с сообщениями: «Заявление об отказе было сформировано ошибочно, заявление успешно зарегистрировано». Но время принятия заявления – 10-11 часов утра.

Аналогичная история в этом году была при записи детей в первые классы, когда из-за сбоя фактически образовались две «очереди»: по времени отправки заявления и по времени получения сообщения о регистрации заявления. В итоге в департаменте образования города в популярные школы зачислили всех – классы переполнены, к примеру, в одной из школ будет 400 первоклассников вместо 150.

В пресс-службе «Ростелекома», отвечающего за стабильность работы сайта госуслуг, сообщили, что знают о возникших технических проблемах, профильный отдел готовит комментарии, они будут позднее.

Замглавы Екатеринбурга по соцполитике Дмитрий Баранов на пресс-конференции, посвященной записи детей в лагеря, вопрос очередности ранее комментировал. По его словам, очередь должна выстраиваться «по кнопке» – то есть учитывается время подачи заявления, а не время его приема системой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

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