В Ростелекоме опровергают информацию о сбоях при записи детей в лагеря

В Ростелекоме опровергли информацию о сбоях при записи детей в загородные оздоровительные лагеря через портал Госуслуги. Как сообщили в пресс-службе оператора, сегодня в полночь стартовал прием заявлений, и за первые полчаса работы их поступило 13 092 штуки. «Сбоев в работе портала зафиксировано не было. На 00:45 подано 17 518 заявлений. Далее нагрузка на портал начала снижаться. На 01:00 порталом было обработано 19246 заявлений», – сказали в пресс-службе компании. При этом там напомнили, что Госуслуги в случае с записью детей в лагеря выполняют только функции единого окна, регистрация и оформление заявок происходит в системе АИС «Образование», принадлежащей администрации.

«Именно эта система присваивает номер заявителю, и от эффективности и стабильности ее работы зависят результаты обработки и принятие заявления ведомством, или отказа в принятии заявления», – объяснили в Ростелекоме. Напомним, ранее екатеринбургские родители рассказали о том, что во время записи через Госуслуги стали приходить отказы. «Записываю двух детей одним заявлением. Заполнил все верно, пришел отказ: на первого ребенка зарегистрировано другое заявление, на второго ребенка – «документы совпадают с документами другого ребенка». Такого быть не могло, я отправлял одну заявку, никакие мамы-бабушки с других компьютеров этого не делали», – рассказал екатеринбуржец. По его словам, он подал второе заявление: по нему пришло одобрение на одного из детей, по второму отказ. Наконец, с третьей попытки удалось записать второго ребенка.

Аналогичную проблему корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили другие родители. «Проблема в том, что первое заявление с верными данными, но по которому был отказ, ушло в 00:23 – несмотря на все сбои, у меня был шанс успеть записать девочек. А третье заявление было принято в 00:43, и шансов мало. Если я не смог записать ребенка в лагерь за 11 тысяч и буду вынужден платить больше 20 тысяч, кто мне компенсирует разницу? Ошибка не по моей вине», – пожаловался отец двоих детей. Позднее, около 10:00-11:00 горожане стали получать уведомления о том, что «заявление об отказе было сформировано ошибочно, заявление успешно зарегистрировано», но с более поздним временем регистрации заявки – аналогичная ситуация была зимой, когда проходила кампания по записи детей в первые классы.

В администрации тоже прокомментировали ситуаацию с записью в лагеря. «Никаких сбоев не было, все заявления, которые поданы через Госуслуги, у нас зарегистрированы. Есть несколько родителей, у которых при подаче заявления, пришли неправильные уведомления, в которых сказано, что отказано, потому что ребенок уже был зарегистрирован. Это была неправильная рассылка. Мы с утра все исправляем, у родителей меняются статусы, что заявление принято. Все заявления выстроены по времени подачи. Если родители делали несколько заявлений на одного ребенка, то будет принято только первое – остальные аннулируются», – сообщили «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга, уточнив, что на полдень подано 21324 заявления.

Екатеринбург, Елена Сычева

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