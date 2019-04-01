Председатель Свердловского облсуда ушел в отставку

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев ушел в отставку.

Исполнять обязанности председателя облсуда согласно приказу Верховного суда будет Владимир Дмитриев, замглавы по гражданским делам.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, с сегодняшнего дня Дементьев – в почетной отставке. Его судейский стаж составляет 36 лет, 26 из которых он занимал руководящие должности в облсуде. Председателем он был назначен 27 февраля 2013 года на шестилетний срок. Дементьев ранее заявлял, что вновь заявляться на конкурс он не будет.

Екатеринбург, служба информации

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