Президент назначил нового председателя Свердловского облсуда

Президент Владимир Путин утвердил в должности председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, который с 1 апреля 2019 года возглавлял облсуд с приставкой «и.о.».

В указе президента сообщается, что Владимир Дмитриев назначен на 6-летний срок.

В пресс-службе областного суда РИА «Новый День» рассказали, что Владимир Дмитриев родился в 1972 году в Екатеринбурге. С 1994 по 2000 годы работал преподавателем и старшим преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин Уральского юридического института МВД России. С ноября 2000 года по декабрь 2004 года – судья Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, с 2005 года – судья областного суда, с 29 декабря 2011 года – заместитель председателя облсуда по гражданским делам.

Напомним, предыдущий председатель Свердловского облсуда, Александр Дементьев, с 1 апреля ушел в почетную отставку. Его судейский стаж составлял 36 лет, 26 из которых он занимал руководящие должности в облсуде. Председателем он был назначен 27 февраля 2013 года на шестилетний срок. Дементьев ранее заявлял, что вновь заявляться на конкурс он не будет.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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