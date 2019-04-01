Гаишники остановили спасателей, которые ехали искать утопленников

Чуть не попал на штрафстоянку служебный автомобиль спасателей, которые ехали в Заречный на поиск двух утонувших в Белоярском водохранилище мужчин.

Как рассказал РИА «Новый День» источник в МЧС, спасателей остановил дорожный патруль. Ему не понравился лежащий в прицепе катер на воздушной подушке – «негабаритный груз». Спасательная операция оказалась под угрозой, но в конце концов стороны договорились.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники ехали на поиск двух мужчин, которые вчера катались на снегоходе на Белоярском водохранилище в районе лодочной станции «Удача», провалились под лед и утонули. Один погибший мужчина вчера был обнаружен спасателями, поиски второго продолжаются.

Психологическую помощь родственникам погибших оказывают психологи МЧС России.

Напомним, в настоящее время на водоемах Свердловской области идет активный процесс разрушения льда, выход на лед запрещен и опасен для жизни.

Заречный, служба информации

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