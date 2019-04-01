Следователи разберутся в обстоятельствах смертельной поездки свердловчан по льду Белоярского водохранилища

Свердловские следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек, катавшихся на снегоходе по льду Белоярского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления ведомства.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчины, отдыхавшие на станции «Удача», решили прокатиться на снегоходе, но провалились под лед, оба человека утонули. «По данному факту следственным отделом по городу Заречный СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что погибшими являются двое молодых людей – житель города Екатеринбурга, 1982 г.р., и житель города Заречного, 1995 г.р. По имеющейся информации, во время катания на собственном снегоходе они дезориентировались на местности и со льда съехали в воду. В настоящее время сотрудникам МЧС в ходе поисковых мероприятий удалось отыскать тело одного погибшего – мужчины, 1982 г.р. Поиск другого пропавшего продолжается», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Отметим, что, по неподтвержденным данным, один из утонувших сам был сотрудником МЧС, он работал в пожарно-спасательной части Заречного. Информацию пока не подтвердили в пресс-службе областного управления МЧС, поскольку тело еще не найдено.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

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