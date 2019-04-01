Один из утонувших на Белоярском водохранилище, возможно, сам был спасателем

Появились подробности инцидента на Белоярском водохранилище, который произошел минувшей ночью. Там утонули два человека, тело одного из них было найдено сразу же, второго – пока ищут.

Поиски затянулись из-за того, что сотрудники ГИБДД остановили спасателей, ехавших на место ЧП. Дорожному патрулю не понравился лежащий в прицепе катер на воздушной подушке – «негабаритный груз». Спасательная операция оказалась под угрозой, но, в конце концов, стороны договорились.

По предварительным данным, один из погибших – сам был спасателем. Он работал в местной пожарно-спасательной части. Вместе с товарищем он отдыхал на лодочной станции «Удача». Ночью они решили покататься на снегоходе по льду, но ушли под воду. «Мы пока не можем сказать, действительно ли среди погибших был сотрудник местной пожарно-спасательной части, т.к. тело еще не обнаружено, поиски продолжаются», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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