Снегоход нашли, а человека – нет: на Белоярском водохранилище работают 45 спасателей (ФОТО)

На Белоярском водохранилище продолжаются поиски мужчины, утонувшего еще 31 марта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в поисковой операции задействованы 4 плавсредства и 45 спасателей. Береговую линию обследуют как в пешем порядке, так и с воды, обследование акватории осуществляется на лодках и катерах.

Вчера вечером спасатели с помощью эхолотов обнаружили на глубине около 8 метров только утонувший снегоход.

Напомним, в ночь на понедельник на Белоярском водохранилище утонули два человека, тело одного из них было найдено сразу же, второго – пока ищут. Поиски вчера затянулись из-за того, что сотрудники ГИБДД остановили спасателей, ехавших на место ЧП. Дорожному патрулю не понравился лежащий в прицепе катер на воздушной подушке – «негабаритный груз». Спасательная операция оказалась под угрозой, но, в конце концов, стороны договорились.

По предварительным данным, один из погибших сам был спасателем. Он работал в местной пожарно-спасательной части. Вместе с товарищем он отдыхал на лодочной станции «Удача». Ночью они решили покататься на снегоходе по льду, но ушли под воду. «Мы пока не можем сказать, действительно ли среди погибших был сотрудник местной пожарно-спасательной части, т.к. тело еще не обнаружено, поиски продолжаются», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Белоярский, служба информации

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