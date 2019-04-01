В администрации Екатеринбурга рассказали о перекрытиях дорог из-за репетиции парада

В Екатеринбурге на этой неделе продолжатся репетиции парада к годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мэрии города обнародовали схему перекрытий движения.

Ближайшая репетиция состоится 3 апреля с 9 часов утра до 13 часов – тяжелая техника будет тренироваться двигаться в колонне на улице Новосибирской. На Вторчермете репетиции пройдут также 10, 17 и 24 апреля. Движение будут закрывать по улице Новосибирской Второй от Палисадной до Окружной; по улице Зенитчиков от Палисадной до Братской; по улице Патриса Лумумбы от Братской до Палисадной и по улице Эскадронной от Окраинной до Новосибирской второй.

Уже скоро начнутся репетиции в центре города – они пройдут 19, 23, 24, 27, 29, 30 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая. В эти дни с 20:00 до 04:00 будет закрыто движение по следующим улицам:

по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.

Кроме того, сотрудники ГИБДД будут перекрывать движение на дорогах города в то время, когда по ним колонна Екатеринбургского гарнизона будет добираться к месту репетиций. Перекрытия ожидаются с 19:00 26, 29 апреля, 3, 7 и 9 мая. Перекрытия будут на дорогах:

по улице Окраинной, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Военной;

по улице Военной, от улицы Дорожной до улицы Патриса Лумумбы;

по улице Патриса Лумумбы, от улицы Военной до улицы Московской;

по улице Московской, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

по пандусам транспортной развязки на улице Московской;

по улице Посадской, от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти;

по улице Пальмиро Тольятти, от улицы Посадской до улицы Московской;

по улице Репина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

по улице Малышева, от улицы Московской до улицы Репина;

по улице Попова, от улицы Московской до улицы Репина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

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