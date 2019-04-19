Сегодня вечером в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы. Уже к утру на брусчатку на площади 1905 года нанесли специальную разметку. Тренироваться будут пешие колонны без тяжелой техники – танки на улицах появятся впервые через неделю.

Из-за репетиции парада дороги в центре города перекроют. С 20:00 и до 4 часов утра субботы будет закрыто движение по проспекту Ленина – от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина; по улице Репина – от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице 8 Марта – от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина – от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев. Схема движения трамваев, троллейбусов и автобусов поменяется. РИА «Новый День» публиковал временные маршруты общественного транспорта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.04.19

Со здания аэропорта Кольцово пропало слово «Екатеринбург» (ФОТО). / Парня из Каменска-Уральского заставили полтора месяца мести школьный двор. / Свердловскстат: зарплата врачей и преподавателей вузов – около 70 тысяч в месяц. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»