В Екатеринбурге перекроют центр из-за репетиции парада

В Екатеринбурге в ближайшую пятницу в центре города пройдет первая репетиция парада Победы. Из-за этого движение будет закрыто с вечера и до утра субботы.

Схема движения в центре Екатеринбурга из-за репетиции изменится для всех видов транспорта. Автобусы будут объезжать центральные улицы с 20:00 часов 19 апреля до 04:00 часов 20 апреля. Это касается маршрутов № 13, 21, 28, 32, 50, 57, 57а, 61, с изменениями можно ознакомиться на сайте "Гортранса".

В пятницу с 20:00 закроется движение трамваев по проспекту Ленина и улице Татищева на участке от ул. Луначарского до ул. Красноуральской в обоих направлениях. Сменятся маршруты трамваев № 2, 6, 10, 13, 15, 18, 26, 27, 23, 32. Аналогичные изменения в движении трамваев и троллейбусов будут также 23, 26, 29 апреля, 3, 7 мая. Кроме того, 26, 29 апреля , 3, 7 мая с 19:00, 9 мая с 5:00 будут закрывать движения трамваев по ул. Московской от пр. Ленина до ул. Радищева и троллейбусов по ул. Малышева от Центральной гостиницы до конечных станций «Крауля» и «Посадская» в обоих направлениях.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, в пятницу, 19 апреля, пройдет репетиция пешей колонны, техника впервые выйдет на площадь 1905 года 29 апреля.

Екатеринбург, служба информации

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