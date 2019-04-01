«Пропали жесткие диски и бутылка вина», – главред газеты «Коммерсантъ» рассказал о погроме в офисе (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ». По предположению главного редактора издания Николая Яблонского, инцидент произошел минувшей ночью. О беспорядке в офисе руководству рано утром сообщила уборщица. «Проблемы в моем кабинете, а также у главного бухгалтера и генерального директора. Разбросаны вещи, пропали жесткие диски из компьютеров, валяются какие-то окурки, бутылку вина еще у меня из бара украли. Работа парализована из-за того, что на жестких дисках было много чего завязано у нас. Сейчас, конечно, мы эту проблему будем решать. На первоапрельскую шутку это никак не похоже», – рассказывает корреспонденту РИА «Новый День» Николай Яблонский.

Погром в редакции «Коммерсанта»

Кроме того, на столе у генерального директора была оставлена записка: «Сдохнешь, сявка». Ее правоохранители изъяли. На место инцидента выехали сотрудники СКР и полицейские. «Проводится комплекс первоначальных неотложных проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. Рассматриваются несколько версий инцидента, в том числе, и на предмет возможного наличия признаков ст.144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Проведение доследственной проверки находится на контроле руководства следственного управления», – сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Николай Яблонский считает маловероятным, что к данному погрому причастен кто-то из журналистов, которые работали ранее на «Коммерсантъ» или трудятся в издании сейчас. Главред дополнил: причиной разрухи в офисе могла стать книга «Ловцы банд», которая была выпущена в прошлом году. «Постоянно звонят ВИП-персоны, представители криминального сообщества, которым очень интересно получить эту книгу. Некоторым, потому что их фотография там фигурирует, некоторым просто «понт» такой. Но ничем мы помочь не можем, так как книги у нас разошлись. У меня в кабинете лежит мой авторский экземпляр – он не пропал. Так что эта версия опровергается такими фактами. Хотя, может на компьютерных источниках какую-то информацию искали. Я не знаю», – предположил Николай Яблонский.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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