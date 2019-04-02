Разгромившего редакцию «Коммерсанта» мужчину нашли с помощью служебной собаки

В Екатеринбурге по горячим следам задержан неработающий 45-летний мужчина, которого подозревают в том, что он разгромил офис екатеринбургской редакции «Коммерсанта».

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном управлении по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Размер ущерба составил около 70 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. По данным следствия, в момент проникновения в офис агрессор был пьян. Предварительно установлено, что преступление совершено по личным мотивам и носило бытовой характер.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что подозреваемый был задержан у себя в квартире. Перед этим на место ЧП выезжала усиленная следственно-оперативная группа и кинолог со служебно-разыскной собакой, обученной работе по следу. Свою причастность к делу подозреваемый отрицать не стал и написал явку с повинной. «Отмечу, что данное ЧП не связано с профессиональной деятельностью журналистского коллектива филиала российского СМИ», – уточнил Валерий Горелых.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Напомним, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. О беспорядке в офисе руководству рано утром сообщила уборщица. «Проблемы в моем кабинете, а также у главного бухгалтера и генерального директора. Разбросаны вещи, пропали жесткие диски из компьютеров, валяются какие-то окурки, бутылку вина еще у меня из бара украли. Работа парализована из-за того, что на жестких дисках было много чего завязано у нас. Сейчас, конечно, мы эту проблему будем решать. На первоапрельскую шутку это никак не похоже», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» главный редактор Николай Яблонский. Кроме того, на столе у генерального директора была оставлена записка: «Сдохнешь, сявка». Ее правоохранители изъяли.

Екатеринбург, служба информации

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