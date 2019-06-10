В Москве разгромили редакцию издания «Сноб»

В Москве на редакцию проекта «Сноб» совершено нападение. Неизвестный разгромил офис, говорится в сообщении издания, опубликованном во «ВКонтакте». Из-за этого журналисты не смогли попасть на свои рабочие места, рассказала главный редактор Ксения Чудинова.

«Сегодня в наш офис влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – рассказала она.

Известно, что помощь коллегам предложил телеканал «Дождь», предоставив им пять рабочих мест. «По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой. Мы маленькое нишевое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом», – рассказала главный редактор, добавив, что на данный момент оценить размер ущерба не представляется возможным.

Как писал «Новый День», аналогичный инцидент случился минувшей весной в Екатеринбурге. Злоумышленник разгромил офис екатеринбургской редакции «Коммерсанта». 45-летнего мужчину удалось найти по «горячим следам» с помощью служебной собаки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Размер ущерба составил около 70 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. По данным следствия, в момент проникновения в офис агрессор был пьян. Предварительно установлено, что преступление совершено по личным мотивам и носило бытовой характер.

О беспорядке в офисе руководству рано утром сообщила уборщица. «Проблемы в моем кабинете, а также у главного бухгалтера и генерального директора. Разбросаны вещи, пропали жесткие диски из компьютеров, валяются какие-то окурки, бутылку вина еще у меня из бара украли. Работа парализована из-за того, что на жестких дисках было много чего завязано у нас. Сейчас, конечно, мы эту проблему будем решать. На первоапрельскую шутку это никак не похоже», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» главный редактор Николай Яблонский. Кроме того, на столе у гендиректора была оставлена записка: «Сдохнешь, сявка».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.19

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