В Свердловской области на неопределенный срок перестали регистрировать машины и выдавать права

ГИБДД предупреждает, что в Свердловской области временно не выдаются и не заменяются водительские права и не регистрируются автомобили.

С сегодняшнего дня, 2 апреля, приостановлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений. Как уточнили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области – это произошло по независящим от ГИБДД причинам из-за технических неполадок. Проблема касается всей Свердловской области. Прогнозов, когда устранят неполадки, пока нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.04.19

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