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Вторник, 2 апреля 2019, 15:03 мск

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В ГИБДД починили сервис по регистрации транспорта

Выдача водительских прав и регистрация транспортных средств в Свердловской области возобновилась. «Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД возобновили в полном объеме деятельность по оказанию государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств, выдаче водительских удостоверений. Все подразделения МРЭО Свердловской области будут работать в штатном режиме», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, сегодня утром стало известно, что из-за технических проблем во всем регионе не работали регистрационно-экзаменационные подразделения. В ГИБДД обещали максимально быстро все починить, но даже примерные сроки не назывались.

Екатеринбург, служба информации

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