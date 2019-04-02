Куйвашев привез для своих министров и мэров модного коуча – теперь так будут проходить советы глав (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге начался двухдневный совет глав свердловских муниципалитетов при губернаторе Свердловской области. Мероприятие традиционное, но в этом году его решили провести в новом формате. Как пояснили «Новому Дню» в ДИПе, по образу и подобию заседания Госсовета РФ.

Оба дня чиновники и политики будут работать в группах «по интересам», а после представят свои предложения по выполнению нацпроектов и майских указов Путина. По какому принципу чиновников поделили на группы, выяснить не удалось, скорее всего, по привязке к какому-либо профильному нацпроекту. Например, губернатора Евгения Куйвашева посадили с сенатором Эдуардом Росселем, вице-губернаторами Алексеем Орловым и Сергеем Бидонько, спикером заксо Людмилой Бабушкиной.

Нового вице-губернатора Олега Чемезова – с коллегой из резиденции Павлом Крековым, руководителем аппарата губернатора Валерием Чайниковым, министром финансов Галиной Кулаченко и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.

Предполагалось, что сначала с докладом выступит губернатор, после вице-губернатор Орлов, а затем «профильные» министры по нацпроектам. Но после спича Куйвашева на сцену вышел бизнес-коуч Владимир Соловьев. Его задачей было сплотить чиновников и политиков, чтобы те эффективно работали.

Поначалу все шло неплохо – сидящих за столиками попросили зарегистрироваться на онлайн-платформе, где они должны были проголосовать за модели смартфонов. Выяснилось, что большинство предпочитает яблочные устройства – iOS победил Android. Затем участникам тренинга предложили познакомиться поближе и выбрать вариант ответа, призванный показать, сколько тот или иной чиновник или политик работает в органах госвласти Свердловской области. Слово дали экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, который насчитал больше 50 лет. «Я был народным депутатом, когда еще мастером в Нижнем Тагиле работал», – сказал он и сорвал аплодисменты.

Выступил и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который, по его словам, работает в органах госвласти больше 26 лет. «Срок за особо тяжкие», – пошутил глава уральской столицы.

Взял микрофон и новый первый вице-губернатор Олег Чемезов. «Если кто-то меня еще не знает, то я вице-губернатор Олег Чемезов. И я работаю восемь дней», – признался он.

Затем собравшимся предложили выбрать несколько вещей в Свердловской области, о которых должны знать люди. Мелькали шаблоны вроде «опорный край державы» или «граница Европы и Азии», появились в облаке тэгов традиционные Ельцин, Демидов, Бажов. Прокрались в список также «грязь» и «пыль», а еще «перевал Дятлова». Ведущий назвал эту тему «хайповой».

Лишь после этого с докладами выступили вице-губернаторы и министры, которые рассказывали о том, каких высот достигла область в реализации нацпроектов и майских указов Путина. Из зала им задавали вопросы. Изюминку и смелость формулировкам придавало то, что писали их через все ту же онлайн-платформу, так что они были анонимными. Алексея Орлова, например, спросили, какой самый важный проект сейчас у Свердловской области. Он назвал заявку на проведение Универсиады-2023.

Министр строительства Михаил Волков, отвечая на вопрос о роли муниципалитетов в нацпроектах, заявил, что это улучшение жилищных условий – за счет не только строительства жилья, но и переселения из аварийного жилья, и капитального ремонта, и заключения договоров аренды сроком на год и более, и предоставления жилья по договорам соцнайма. «Территории начали получать современное жилье. Новая программа предполагает расселение 300 тысяч квадратных метров, это примерно 19 тысяч человек. И это вовлеченность всех территорий Свердловской области», – сказал он.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказывал о программе «Комфортная городская среда». Муниципалитеты пожаловались, что т.н. рейтинговое голосование за проекты ничего не решает, и люди это видят. Но вопрос остался без ответа. Как и явный подхалимаж из зала: «Вы так много работаете. Вы когда-нибудь отдыхаете»? Смирнов ответил лишь на вопрос об участии сельских территорий в программе «Комфортная городская среда». «Программа не охватывает сельские поселения – в нацпроекте в качестве критерия только городские округа, но если вы посмотрите объемы и проекты, то не менее 20% получают финансирование сельские территории. Почему не все победители прошлого года получили? 98% будут начаты и завершены в этом году. Оставшиеся три муниципалитета будут профинансированы в следующем, если исправят ошибки – это Кировградский, Тавдинский и Горноуральский ГО», – сказал он.

Министр природных ресурсов Алексей Кузнецов отвечал на вопрос, когда в территориях можно будет пить воду из-под крана и когда качество воды станет нормальным, потому что на это жалуются жители и реагируют надзорные органы. «Я не зря концентрировался на том, что должны устанавливаться зоны санитарной охраны, чистая вода – это чистый водоем, чистые инженерные сооружения», – объяснил чиновник.

В заключение первой части совещания губернатор Куйвашев призвал всех министров ответить на прозвучавшие из муниципалитетов вопросы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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