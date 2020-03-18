Губернатор соберет правительство и всех глав городов на тимбилдинг

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вновь собирает глав всех муниципальных образований региона, председателей городских дум и членов правительства на очередную учебу и тим-билдинг, рассказали источники «Нового Дня». Модерировать встречу, как и в предыдущие разы, будет бизнес-коуч Владимир Соловьев.

По информации агентства, совет глав запланирован на 24 и 25 марта. Участники встречи недоумевают, почему мероприятие проводится, когда в регионе уже подтвержден первый случай коронавируса и введены ограничения по массовым мероприятиям. «Видимо, чтобы всех перезаражать», – возмущаются участники совета глав.

В департаменте информационной политики Свердловской области не стали уточнять, пройдет ли мероприятие или будет отменено, порекомендовав следить за новостями в специально созданном телеграм-канале о коронавирусе в регионе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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