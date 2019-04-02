За врачебную ошибку, повлекшую смерть пациентки, хирург приговорен к штрафу

Первоуральский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении врача-хирурга Вячеслава Самойленко, обвиняемого в том, что из-за его ошибки погибла пациентка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, женщина поступила в хирургическое отделение на плановую операцию 30 августа 2018 года. Хирург выставил ошибочный диагноз, не учел сопутствующих заболеваний. Несмотря на то, что Самойленко имел стаж работы врачом-хирургом 24 года, он произвел комбинированную операцию с рядом диагностических, тактических и организационных ошибок. В послеоперационный период пациентка скончалась из-за развившихся у нее осложнений,

Суд учел, что хирург ранее не судим, характеризуется положительно и возместил семье погибшей моральный вред и материальный ущерб в общей сумме более 1,1 млн рублей. Учитывая, что преступление совершено по неосторожности, постановлением суда уголовное преследование прекращено. Вячеславу Самойленко назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей и определен срок его уплаты – в течение 30 дней.

В течение 10 дней прокуратура изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

Первоуральск, службу информации

Первоуральск. Другие новости 02.04.19

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