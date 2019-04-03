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Среда, 3 апреля 2019, 11:07 мск

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Бывший нейрохирург из Алапаевска осужден за смерть пациентки

В Алапаевске бывший врач-нейрохирург признан виновным в причинении по неосторожности смерти одной из пациенток.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном управлении по Свердловской области, несчастье случилось в 2017 году. В апреле врач-нейрохирург Алапаевской городской больницы проводил медицинскую процедуру пациентке травматологического отделения. По неосторожности он ввел в спинномозговой канал пациентки препарат, не проверив его на совместимость с другими ее лекарствами. Введенный медиком йодсодержащий препарат повлек наступление у женщины анафилактоидного шока, являющегося опасным для жизни. В результате женщина умерла.

Судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между неосторожными действиями врача-нейрохирурга и смертью женщины. Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы и лишил права заниматься медицинской деятельностью.

Алапаевск, служба информации

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