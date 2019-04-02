Вместо упраздненного градсовета в Екатеринбурге создают два

В администрации Екатеринбурга идет формирование сразу двух советов: градостроительного и архитектурного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, градостроительный совет будет рассматривать проекты развития территории – проекты планировки, проекты межевания, концепции развития территорий. В него войдут специалисты департамента архитектуры, проектировщики, специалисты по инженерной подготовке территорий, представители общественности. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже подписал соответствующее постановление, которое утверждает положение и состав градостроительного совета.

Непосредственно архитектурными решениями объектов капитального строительства будет заниматься архитектурный совет. В его состав войдут архитекторы, урбанисты, а также другие творческие люди и эксперты отрасли.

Напомним, ранее при главе администрации Екатеринбурга существовал архитектурно-градостроительный совет, который являлся постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом. Совет был ликвидирован после ликвидации должности главы администрации Екатеринбурга в сентябре 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.04.19

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