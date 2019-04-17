Большинство мест в новом градсовете Екатеринбурга заняли чиновники

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил персональный состав градостроительного совета муниципалитета.

Председателем совета назначен замглавы по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин, его заместителем – начальник департамента архитектуры и градостроительства Алексей Храмов (оба получили свои нынешние должности уже при Высокинском). Также в состав совета включены два бывших главных архитектора города – Михаил Вяткин и Тимур Абдуллаев, нынешний, Андрей Молоков, и бывший главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев. Строительный бизнес представили бывший вице-мэр Владимир Крицкий («ЛСР. Недвижимость – Урал»), Юлия Гареева (ООО ПСК «Эверест») и Николай Медведев (ООО «Фортис»).

Большинство в новом градсовете уверенно взяли чиновники – 16 из 24 человек. Кроме Бирюлина, Храмова и Молокова, членами совета стали несколько вице-мэров, а также руководители различных подразделений мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», до вступления в должность Александра Высокинского при главе администрации Екатеринбурга существовал архитектурно-градостроительный совет, который являлся постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом. Совет был ликвидирован после ликвидации должности главы администрации Екатеринбурга в сентябре 2018 года. В начале апреля 2019 года было решено вместо одного совета создать два: градостроительный и собственно архитектурный. Формирование архитектурного совета еще продолжается. В его состав войдут архитекторы, урбанисты, а также эксперты отрасли.

Екатеринбург, служба информации

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