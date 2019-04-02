Мединский назвал область Екатеринбургской и пожурил журналиста за то, что не ходит в театр (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге с визитом побывал министр культуры РФ Владимир Мединский. По его собственному выражению – с проверкой местных театров.

«Даже небогатые муниципальные театры покупают новые декорации, костюмы, оборудование при федеральном софинансировании. Комфортные условия для зрителей, новая программа, содержательная часть, потому что большое количество средств выделено на большую серию театральных мероприятий, в том числе и на этот театральный марафон. Есть программа «Театр и дети», миллиард рублей на неё выделено, в неё попали 40 театров, в том числа один театр и здесь, в Екатеринбургской области. Вы давно были в театре? Вообще не были? Вот сходите, полезно», – сказал он одному из журналистов, попросившему рассказать о финансировании театров.

Мединский также рассказал о том, что побывал в театре оперы и балета и в учебном театре ЕГТИ. Известный артист Николай Цискаридзе также оценил реконструкцию театра оперы и балета. По его словам, он не раз танцевал на сцене этого театра, и раньше в технических помещениях все было гораздо плачевнее. «Он был ещё в таком сложном состоянии, особенно закулисье. А я был две недели назад, я ходил туда как зритель, он замечательный. Мне сказали, что к сентябрю он должен быть полностью доделан», – сказал Цискаридзе.

Напомним, Екатеринбург сегодня принимает эстафету Всероссийского театрального марафона. Марафон стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Так Министерство культуры РФ решило продемонстрировать, что Годом театра будет охвачена вся Россия. Символическая эстафетная палочка прибыла из Сибири на Урал. И сегодня в Екатеринбурге проходит торжественная церемония передачи символа: он представляет собой изящную статуэтку с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов Российской Федерации. Передача эстафетной палочки пройдет в виде театрализованного действа по мотивам сказов Бажова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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