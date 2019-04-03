Высокинский ищет пресс-секретаря по объявлению: со знанием русского и справкой от нарколога

Александр Высокинский ищет того, кто сможет стать его пресс-секретарем. Чтобы успешно пройти отбор, кандидату нужно будет собрать справки от врачей, написать сочинение, сдать тест по русскому языку и пройти собеседование. Зарплата сотрудника не раскрывается.

Объявление о поиске пресс-секретаря для главы Екатеринбурга опубликовано на сайте администрации города. Кандидат должен иметь высшее образование, знать государственный язык, основы законодательства РФ (Конституцию, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон «О СМИ», Устав Екатеринбурга и другие), он должен уметь мыслить системно, достигать результата, вести переговоры с чиновниками. В числе необходимых профессиональных навыков – умение писать пресс-релизы, общаться с журналистами, пользоваться мультимедийным оборудованием.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно будет заполнить заявление, сделать копию паспорта и трудовой книжки, получить справку у психиатра-нарколога. Документы принимаются до 22 апреля. В мэрии обещают обязательно написать кандидатам, которые не прошли первый тур и объяснить причины отказа.

Конкурс предполагает три задания. Соискатель должен написать сочинение на свободную тему, формирующее позитивный образ Екатеринбурга, шрифт TimesNewRoman обязателен. Затем будет тестирование – 20 вопросов за 20 минут. В последнюю очередь пройдет собеседование. Его предварительно назначили на 16 мая. Полный список требований можно прочитать на сайте мэрии.

Добавим, у Александра Высокинского в должности главы города личного пресс-секретаря еще не было, правда, у него есть советник – Екатерина Куземка. У предыдущего главы Екатеринбурга также какое-то время был пресс-секретарь. Правда, в то время в Екатеринбурге была другая структура власти. Ройзман был главой города и председателем ЕГД, а главой администрации был Александр Якоб. У него личного пресс-секретаря не было, зато у администрации был целый штат пресс-секретарей. Должности главы администрации города уже не существует, но пресс-служба в администрации осталась.

Екатеринбург, служба информации

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