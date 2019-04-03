Сразу три школьника ушли из дома в Ревде 1 апреля (ФОТО)

Сразу троих подростков, ушедших из дома 1 апреля, ищет полиция Ревды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, первым – в 08:10 – ушел 13-летний Николай Кузьминых, предположительно в школу. Домой не вернулся. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Приметы: рост – 158 см, глаза карие, веснушки, волосы рыжие короткие, телосложение среднее; был одет: трикотажная шапка темно-синего цвета, куртка синего цвета, штаны классические черные, ботинки коричневого цвета. При себе имел школьный портфель и сотовый телефон, который в настоящее время отключен.

Днем 1 апреля ушел из школы и не вернулся домой 13-летний Никита Тимухин. Приметы: рост – 160 см, глаза карие, волосы светло-русые, длинная челка на правый бок, телосложение среднее; был одет: трикотажная шапка черного цвета, зимняя куртка с капюшоном черного цвета, штаны спортивные черного цвета с вставками из кожзаменителя в области колен, зимние ботинки черного цвета на шнурках. При себе имел школьный портфель темно-зеленого цвета и сотовый телефон, который в настоящее время отключен.

В 17:00 в тот же день ушел из дома 14-летний Давид Никитин. Приметы: рост – 150 см, глаза зеленые, веснушки, волосы светло-русые короткие, телосложение среднее; был одет: вязаная шапка черного цвета с зеленой и красной полоской, зимняя куртка с капюшоном серого цвета с синими полосками на рукавах, штаны темного цвета, кеды серого цвета на шнурках. При себе имел школьный портфель темного цвета и сотовый телефон, который в настоящее время отключен.

Тех, кто что-то знает о местонахождении школьников, просят сообщить в МО МВД России «Ревдинский» 8(34397) 5-15-68.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 03.04.19

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