Два пропавших школьника из Ревды нашлись в соседнем городе

Три ревдинских подростка, которые пропали 1 апреля, найдены живыми и здоровыми.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе ГУ МВД, вчера вечером двоих мальчиков нашли в одном из торговых центров Первоуральска, третий задержан инспекторами по делам несовершеннолетних в Ревде. Ребята пояснили, что им хотелось погулять.

В настоящий момент мальчики возвращены домой, с ним все в порядке, в отношении них противоправных действий совершено не было.

Напомним, один из мальчиков 1 апреля утром ушел в школу и не вернулся, второй днем ушел из школы и не вернулся домой, третий вечером ушел из дома гулять.

Ревда, Первоуральск, служба информации

Ревда, Первоуральск. Другие новости 04.04.19

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