В Екатеринбурге снова хотят изменить правила приема в первые классы – ввести разделение по районам

Власти Екатеринбурга вновь хотят изменить правила приема в первый класс, чтобы навсегда избавиться от неразберихи в очередях. Мэрия планирует изменить порядок подачи заявлений, а городские депутаты хотят пролоббировать закон о первоочередном зачислении детей-льготников. Вопрос обсуждался сегодня на заседании комиссии по образованию ЕГД, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как рассказала начальник департамента образования Екатерина Сибирцева, сегодня над техническим регламентом работает межведомственная рабочая группа. В-первых, предлагается разнести даты электронной записи детей в школы по административным районам. «Такая практика есть в других субъектах, и мы готовы предоставить всю статистику. Но вопрос в том, как это предложение оценят юристы и прокуратура», – подчеркнула чиновница.

Кроме того, обсуждается новый способ подачи заявки. Условно на портале АИС будет формироваться очередь, а школа выбирается на этапе подачи документов. Также «Ростелеком» предлагал рассмотреть возможность перехода на другой ресурс, чтобы разгрузить электронную запись.

Вторая проблема, которую в Екатеринбурге пытаются решить несколько лет, это отсутствие преимущества у детей-льготников при поступлении в школу. Городской депутат Дмитрий Сергин уже вносил в заксобрание законопроект, по которому первоочередное право зачисления получают дети-сироты, дети-инвалиды, двойняшки и близнецы, дети педагогических работников. Свердловские парламентарии отклонили инициативу, сославшись на то, что вопрос находится в полномочиях Госдумы. В этот раз Сергин предложил другой вариант.

«Дело в разнице терминов. К сожалению, сегодня этот вопрос рассматривается как первоочередное право, и в таком случае закон действительно должен приниматься Госдумой. Но сейчас мы предлагаем принять этот закон как меру социальной поддержки – а это уже компетенция области. На сегодняшний день из 20 тысяч первоклассников около 5 тысяч попадают под льготные категории. И если первоочередное право детей сотрудников правоохранительных органов на зачисление в школы прописано в федеральных законах, касающиеся силовых структур, то остальные дети-льготники не имеют такого преимущества. Федеральный закон «Об образовании» не дает вообще никаких льгот.

По поводу законопроекта у нас были рабочие встречи на уровне области, позиции сближены, но дорожной карты я пока не вижу», – объяснил депутат.

Между тем, по словам юристов, высока вероятность, что свердловский парламент снова отклонит документ. Поэтому депутаты гордумы решили обратиться напрямую в Госдуму. Дело в том, что в профильном комитете ГД уже рассматривается схожий законопроект парламентария от ЛДПР Данила Шилкова, в котором речь идет о льготном зачислении братьев и сестер и детей педагогов. Екатеринбургские депутаты могут попросить федеральных коллег внести дополнение в этот документ, прописав еще две льготные категории детей. Юристы отметили, что у такого обращения будет больше шансов.

Документ должен подписать спикер ЕГД Игорь Володин, окончательно письмо с поправками города будет принято на следующем заседании думы. В департаменте образования поддержали инициативу депутатов. По словам Екатерины Сибирцевой, введение льготного зачисления поможет справиться с ажиотажным спросом на школы. В этом году мэрия впервые использовала практику первоочередного зачисления детей сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, до старта общей кампании было принято 912 первоклассников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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