На пятый день в Белоярском водохранилище нашли утонувшего спасателя (ФОТО)

Сегодня в Заречном спасатели-водолазы обнаружили мужчину, утонувшего 31 марта на Белоярском водохранилище.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, погибший обнаружен на глубине 3,5 метров в районе лодочной станции «Удача» в 30 метрах от берега. В пресс-службе также подтвердили информацию, что он сам был сотрудником пожарно-спасательной части.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, двое мужчин отдыхали на лодочной станции «Удача». Ночью они решили покататься на снегоходе по льду, но ушли под воду. Тело первого было найдено уже на следующий день, второго – только сегодня. В поисках были задействованы 40 человек, в том числе 10 водолазов и 5 плавсредств. За этот период спасатели обследовали 9 000 кв. м акватории и 8 км береговой линии. Сейчас спасатели осуществляют подъем затонувшего снегохода. Психологи МЧС помогают родственникам погибшего пережить трагедию.

Заречный, служба информации

Заречный. Другие новости 04.04.19

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