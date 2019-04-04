На почте больше нельзя платить за тепло и электричество

Жители Свердловской области больше не могут оплачивать счета «Энергосбыт Плюс» в отделениях связи. «Почта России» расторгла договор с энергетиками с 1 апреля.

«Энергосбыт Плюс» считает данный шаг со стороны ФГУП «Почта России» использованием своего доминирующего положения на рынке приема платежей, особенно в отдаленных населенных пунктах Свердловской области, манипулированием и понуждением к заключению договора на заведомо нерыночных условиях. Комиссия за услуги по приему платежей ФГУП «Почта России» в два раза превышает комиссию других платежных агентов Свердловской области. По данному факту готовится обращение в соответствующие надзорные органы», – сообщили в пресс-службе компании.

Там также уточнили, что спор будет продолжен в арбитражном суде, слушание состоится в конце апреля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.04.19

Точка отсчета: Академический становится новым районом (ФОТО). / Нет препаратов для химии, зато есть проблемы с закупками. В свердловском онкоцентре начата проверка Росздравнадзора. / За первый квартал года наркологам привезли почти 350 пациентов с психозами из-за алкоголя и наркотиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»