«Почта России» и «ЭнергосбыТ» пока договорились. Но главные разбирательства впереди

«Почта России» приняла решение с сегодняшнего дня возобновить остановленный 1 апреля прием платежей от населения в адрес компании АО «ЭнергосбытТ Плюс». Но отношения между контрагентами сложные: предстоят разбирательства. Энергетики считают, что предприятие просит за свои услуги слишком большую комиссию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Почте России», платежи будут приниматься, «несмотря на наличие со стороны контрагента дебиторской задолженности перед предприятием». «Поскольку в ряде сельских населенных пунктов отделения связи остаются единственным учреждением социальной инфраструктуры, почтовики продолжат оказывать населению услуги по приему платежей, в том числе на дому посредством переносных платежных терминалов», – говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» подтвердили, что прием платежей возобновлен, а также уточнили, что в Свердловской области 80 населенных пунктов, где «Почта России» является единственным платежным агентом.

Напомним, с 1 апреля «Почта России» расторгла договор с энергетиками. «ЭнергосбыТ Плюс» счел данный шаг со стороны ФГУП «Почта России» использованием своего доминирующего положения на рынке приема платежей, особенно в отдаленных населенных пунктах Свердловской области. «Комиссия за услуги по приему платежей ФГУП «Почта России» в два раза превышает комиссию других платежных агентов Свердловской области. По данному факту готовится обращение в соответствующие надзорные органы», – сообщили в пресс-службе компании.

Знакомый с ситуацией депутат Госдумы Максим Иванов опасается, что во фразе «организациям удалось достичь временного соглашения» ключевое слово – «временного». «Сегодня звонил в Тугулым, Камышлов, Туринск, Талицу. Там много сел и деревень, где отделение почты – это действительно единственный способ заплатить за электроэнергию для тех граждан, у кого нет интернета. На моей странице в «Одноклассниках» шквал негативных комментариев по этой теме. Направил запрос на имя гендиректора «Почты России» Николая Радиевича Подгузова с просьбой взять на личный контроль окончательное урегулирование вопроса в Свердловской области», – написал он на своей странице в соцсети.

Екатеринбург, служба информации

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