12-летняя школьница с котом тайно от семьи уехала автостопом в Челябинск

Школьница из села Барабановское Каменского района втайне от родителей отправилась в путешествие.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 30 марта в полицию позвонили жители Барабановского, рассказавшие, что их 12-летняя дочь сбежала из дома. В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что девочка воспользовалась отсутствием родителей, собрала вещи и направилась в гости к родственникам в Челябинск.

При этом школьница взяла с собой в качестве попутчика домашнего кота. На четырех попутках она добралась до пункта назначения, откуда позвонила родственникам и сообщила о своем внезапном приезде.

В настоящее время ребенок возвращен домой и поставлен на учет в ПДН. Семья является благополучной и до этого в поле зрение полиции не попадала.

Каменск-Уральский, Челябинск, служба информации

Каменск-Уральский, Челябинск. Другие новости 05.04.19

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