Девочка сбежала в Челябинск с котом, чтобы спасти его от наказания

Появились подробности истории побега 12-летней жительницы села Барабановского в Челябинск. Напомним, школьница взяла с собой кота и автостопом добралась до южноуральского города.
Как сообщает издание «Время пресс», ребенок спасал питомца от наказания. «Родители девочки физически наказывали кота за то, что он гадил дома, и планировали от него избавиться. Юная зоозащитница оставила родителям записку, прежде чем уехать», – пишет издание со ссылкой на слова местных жителей.
Напомним, девочка добралась до Челябинска на четырех попутках, откуда позвонила родственникам и сообщила о своем внезапном приезде. В настоящее время ребенок возвращен домой и поставлен на учет в ПДН. Семья является благополучной и до этого в поле зрение полиции не попадала.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 05.04.19
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