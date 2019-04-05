Сколько стоит слетать в Уфу? 700 тысяч рублей, если вы свердловский чиновник

Общественница, представитель Transparency International Екатерина Петрова опубликовала документ, в котором рассказывается, сколько денег тратят члены правительства Свердловской области на командировки в соседние регионы.

«Как вы думаете, сколько правительство области потратило на однодневную служебную поездку из Екатеринбурга в Уфу? Если бы они ехали автомобилем, которых у них больше трех сотен в автопарке, то было бы наверное совсем не дорого, но долго. Если бы они полетели регулярным рейсом, то один билет туда-обратно обошелся бы бюджету около 4 тысяч рублей. Но нет, для этого им понадобился отдельный самолет (или вертолет, не уточняется), за который заплатили в итоге 700 тысяч рублей», – написала Петрова в своем фейсбуке. Общественница уточнила, что чиновники арендовали джет у «Уктуса». «У компании «Уктус» самый вместительный самолет [рассчитан] на 19 пассажиров. Если даже в Уфу надо было командировать 19 служащих, по цене билета на регулярном рейсе больше 100 тысяч у них не вышло бы», – добавила она.

Действительно, как отмечает «Новый День», из Екатеринбурга есть регулярные авиаперевозки в Уфу. Прямые рейсы отправляет авиакомпания Utair. Билеты в одну сторону стоят от 1900 рублей. Прямые перелеты в обратную сторону, впрочем, есть не каждый день, но есть предложения с пересадками в Москве.

По данным Петровой, аналогичная поездка, но уже в Курган, обошлась бюджету области чуть дешевле – в 650 тысяч рублей. В ДИПе, в свою очередь, сообщили, что не могли командировать делегацию регулярным рейсом, потому что вылетов в нужные даты не было. Напомним, что ранее на балансе Свердловской области был вертолет – Ми-8Т. При среднерыночной стоимости машины в 40 млн рублей его продали почти в десять раз дешевле – за 4,2 млн рублей. Это произошло в 2015 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.19

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