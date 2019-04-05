В Камышлове гуляющая школьница провалилась в канализационный люк (ФОТО)

В Камышлове местная прокуратура начала проверку по вопиющему факту: 14-летняя школьница упала в незакрытый канализационный колодец.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, ЧП случилось в 13:49. Ученица восьмого класса городской школы № 3 гуляла с подругами по улице Максима Горького и провалилась в канализационный колодец, расположенный на перекрестке Максима Горького – Советская. Из колодца девочке помогли выбраться подруги. Ее доставили в хирургическое отделение ГБУЗ Свердловской области «Камышловская ЦРБ», где осмотрели и поставили диагноз «ушиб правого предплечья». После оказания первой медицинской помощи школьницу отпустили домой.

Канализационный колодец находится на обслуживании МУП «Водоканал Камышлов», он был прикрыт досками и колесом, но специальной крышки на нем не было, как и оградительной ленты вокруг него. Необходимо отметить, что МУП «Водоканал Камышлов» находится в стадии банкротства с 2015 года.

В адрес конкурсного управляющего МУП «Водоканал Камышлов» прокуратура внесла представление с требованием установить специальную крышку на указанный канализационный колодец, а до установки – оградить опасный участок от доступа посторонних лиц. Также необходимо провести ревизию всех канализационных колодцев и шахт Камышлова, наличия на них люков и специальных крышек.

Кроме того, по результатам проверки межрайонной прокуратурой будет рассмотрен вопрос об обращении в суд в интересах девочки – с иском о возмещении морального и материального вреда.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 05.04.19

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