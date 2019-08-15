Водоканал заплатит 5 тысяч девочке, упавшей в канализацию

Камышловский суд взыскал с местного МУП «Водоканал» 5 тысяч рублей в пользу девочки, которая в апреле этого года провалилась в неогороженный канализационный люк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, предприятие также обязали закрыть колодец специальным люком. Это было исполнено.

Напомним, ЧП случилось в начале апреля. 14-летняя ученица восьмого класса городской школы № 3 гуляла с подругами по улице Максима Горького и провалилась в канализационный колодец, расположенный на перекрестке Максима Горького – Советская. Из колодца девочке помогли выбраться подруги. В больнице ей поставили диагноз «ушиб правого предплечья». После оказания первой медицинской помощи школьницу отпустили домой.

Колодец, который находится на обслуживании МУП «Водоканал Камышлов», был прикрыт досками и колесом, но люка на нем не было. Известно, что МУП «Водоканал Камышлов» находится в стадии банкротства с 2015 года.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 15.08.19

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